Amsterdam sluit drie wisselkantoren na explosies

Aanleiding voor de sluiting zijn explosies die zich in de nacht van dinsdag op woensdag tegelijkertijd bij de drie kantoren hebben voorgedaan. Bij een van de drie panden is in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw een explosief afgegaan. Aan de bedrijfspanden is veel schade ontstaan. Ze moeten zes maanden dicht omdat gevreesd wordt voor herhaling en omdat er gevaar voor de openbare orde is.

Het gaat om vestigingen van geldwisselkantoor Suri-Change. Dat bedrijf kwam onlangs nog in het nieuws, omdat op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden, waarbij een van de verdachten gebruik zou hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname.

Het bedrijf heeft acht vestigingen in Amsterdam. Die houdt de gemeente met camera’s in de gaten.

Als blijkt dat er geen gevaar meer is, kan de sluiting van de drie wisselkantoren eerder worden opgeheven. Mocht het risico na zes maanden nog niet geweken zijn, dan kan de sluiting worden verlengd, zo meldt de gemeente.