LIVE | ’Geen AstraZeneca meer bij voldoende alternatieven’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

12.42 - EMA-topman: geen AstraZeneca meer bij voldoende alternatieven

Het inenten met AstraZeneca zou voor alle leeftijden kunnen worden stopgezet als er voldoende alternatieve coronavaccins zijn. Dat heeft bestuurder Marco Cavaleri van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gezegd in een interview met de Italiaanse krant La Stampa.

Het EMA beschouwt AstraZeneca als veilig voor alle leeftijdscategorieën. Toch zijn meerdere EU-landen gestopt met het toedienen van het vaccin aan mensen onder een bepaalde leeftijd vanwege de zeldzame gevallen van bloedstolling, voornamelijk bij jonge mensen. In Nederland ontvangen vooral 60-plussers AstraZeneca.

Op de vraag of het niet beter zou zijn AstraZeneca ook niet meer aan 60-plussers te geven, antwoordde Cavaleri: „Ja, en het is een optie die veel landen, zoals Frankrijk en Duitsland, overwegen in het licht van de toegenomen beschikbaarheid van mRNA-vaccins.” Bij die zogeheten mRNA-vaccins gaat het om Moderna en Pfizer/BioNTech. Die hebben niet de zeldzame, maar gevaarlijke bijwerking van trombose en een tekort aan bloedplaatjes.

Het EMA meldde vrijdag dat het coronavaccin van AstraZeneca in een enkel geval leidt tot lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Mensen die daar al eerder last van hebben gehad, mogen dit vaccin dus niet krijgen.

10.34 - Hoogste aantal besmettingen in Rusland sinds februari

Rusland heeft zondag 14.723 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal voor één dag sinds 13 februari. Van het nieuwe aantal coronagevallen waren er 7704 in Moskou, aldus de gezondheidsautoriteiten. De laatste keer dat er in de Russische hoofdstad meer besmettingen waren geregistreerd, was 24 december.

Rusland sloeg zichzelf eerder op de borst voor zijn aanpak van de pandemie en de snelle ontwikkeling van een vaccin, maar de toon is nu anders vanwege de forse toename van het aantal coronabesmettingen. Het land kondigde daarom de heropening van speciale Covid-ziekenhuizen aan om de groeiende toestroom van patiënten aan te kunnen.

Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou meldde zaterdag dat hij een ’niet-werk week’ invoert om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tussen 15 en 19 juni komt het werk in de Russische hoofdstad goeddeels stil te liggen.

Verder moeten alle horecagelegenheden in Moskou tot 20 juni elke dag om 23.00 uur sluiten. Ook gaan alle speelplaatsen en sportveldjes in de parken voorlopig op slot.

9.20 - Geboortejaar 1993 mag prikafspraak maken

Ⓒ ANP/HH

Mensen die geboren zijn in 1993 kunnen vanaf 10.00 uur online een afspraak voor een coronavaccinatie maken. Dat heeft gezondheidsminister Hugo de Jonge op Twitter meegedeeld.

Er zijn ruim 227.000 mensen geboren in 1993. Ze ontvangen vanaf woensdag de uitnodigingsbrief ook nog per post. Deze groep krijgt het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Vrijdag waren de allereerste twintigers aan de beurt. Mensen die in 1991 zijn geboren, konden vanaf die dag een afspraak maken. Zaterdag volgde geboortejaar 1992.

9.17 -130.000 Engelse huishoudens dakloos geworden tijdens corona

Zeker 130.000 huishoudens in Engeland zijn in het het eerste jaar van de coronacrisis dakloos geworden, ondanks het verbod op huisuitzettingen dat de Britse regering had afgekondigd na de uitbraak van de coronapandemie. Dat meldt de Britse zondagskrant Observer op basis van cijfers van de overheid over het aantal daklozen.

Polly Neate van de hulporganisatie voor daklozen Shelter zegt tegen de Observer dat het verbod op huisuitzettingen, waaraan nu een eind is gekomen, veel mensen heeft beschermd tegen het dakloos worden. Toch is een grote groep op straat komen te staan. „Dat waren voornamelijk mensen die huiselijk geweld ontvluchtten of huishoudens die door familie of vrienden werden gevraagd te vertrekken”, aldus Neate.

Shelter vreest dat het aantal daklozen zal toenemen, nu er niet langer een verbod op huisuitzettingen is. De organisatie houdt er rekening mee dat lokale overheden meer verzoeken om hulp gaan krijgen van mensen die hun huis zijn uitgezet.

8.01 - ME beëindigt illegaal feest in Deventer: 261 boetes

Met behulp van de mobiele eenheid is in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in Deventer. Dat was in een leegstaand pand. De ME was erbij geroepen omdat er volgens een eerste schatting tussen de 200 en 300 mensen binnen waren.

Alle in- en uitgangen werden geblokkeerd en alle feestgangers kregen een bekeuring. Dat waren er in totaal 261. Verder is professionele muziekapparatuur in beslag genomen, meldt de politie.

6.35 - Nederland duikt mogelijk onder signaalwaarde, na ruim 270 dagen

Ⓒ ANP/HH

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt zo snel, dat Nederland zondag of maandag onder een belangrijke grens uit kan komen. Die grens is de zogeheten signaalwaarde van het aantal positieve tests. Nederland blijft onder die limiet als in een etmaal minder dan zo’n 1222 mensen positief testen, en dat zou voor het eerst sinds 13 september zijn, meer dan 270 dagen geleden.

De signaalwaarde is een jaar geleden ingesteld zodat de alarmbellen bij de overheid zouden afgaan omdat het aantal coronagevallen te hard oploopt. De grens ligt bij 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners. Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel ziekenhuisopnames. De zorg raakt dan overbelast en veel mensen zullen dan sterven. Om dat te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zou de overheid misschien strengere maatregelen moeten nemen. Dat gebeurde dan ook: in oktober besloot het kabinet tot een gedeeltelijke lockdown en half december volgde een harde lockdown.

Het aantal positieve tests daalt sinds eind april hard. Op zaterdag bleef het aantal nieuwe gevallen nog net boven de grens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had toen 1265 meldingen van positieve tests gekregen, omgerekend 7,3 op elke 100.000 Nederlanders. Dit was de 272e achtereenvolgende dag boven de signaalwaarde. Op zaterdagen ligt het aantal positieve tests doorgaans nog wat aan de hoge kant, door de uitslagen van mensen die zich in de dagen ervoor hebben laten testen. Op zondagen, maandagen en dinsdagen zijn de aantallen het laagst.

6.30 - Aantal dagelijkse besmettingen in België zakt onder de duizend

Het aantal coronabesmettingen in België is voor het eerst weer onder de duizend per dag gezakt, meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 3 en 9 juni zijn dagelijks 984 nieuwe besmettingen met het coronavirus in het land geregistreerd. Het gaat om een daling van 38 procent ten opzichte van de week daarvoor. In totaal raakten in België sinds het begin van de pandemie ruim een miljoen mensen geïnfecteerd.

Van de 41.800 testen die de afgelopen week werden afgenomen was 2,9 procent positief, een daling met 1,2 procent. Volgens berekeningen van het instituut is het zogeheten reproductiegetal gedaald tot 0,77. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 77 anderen besmetten. Dat betekent dat de epidemie aan kracht inboet.

Dagelijks worden er nog 52,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 30 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal liggen nu nog 721 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 285 patiënten op de intensive care.

Er overleden dagelijks gemiddeld 9,7 Belgen aan corona, een daling met 26,1 procent. Sciensano meldt ook dat inmiddels 5,5 miljoen mensen in België een eerste vaccinatie hebben gehad. Ruim 2,9 miljoen inwoners, 32,2 procent van de volwassen bevolking, zijn volledig gevaccineerd.