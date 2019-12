Hert blijft hangen in hek, afgeschoten door boswachter

Ⓒ Instagram / Wijkagent Santpoort

Santpoort - Een hertje is woensdagmorgen uit zijn lijden verlost door een boswachter nadat het was blijven hangen aan een hek op de Wustelaan in Santpoort: „Het hert had dusdanig letsel dat deze afgeschoten moest worden,” schrijft de politie in een post op Instagram.