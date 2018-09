Goud voor dj Hardwell

"Wat supergaaf. Dit is de kroon op mijn werk, waar ik het allemaal voor doe", aldus een enthousiaste en verraste Robbert tegenover RTL. "De eerste single van mijn nieuwe album is nu dus gewoon al goud", vervolgt hij lachend.

Het album van Hardwell genaamd United We Are komt op 23 januari uit, maar is vanaf vrijdag al te bestellen. Op dezelfde dag dat de plaat uitkomt, begint de nieuwe concertreeks van de jonge wereldberoemde artiest. "Dat trappen we op 23 en 24 januari af in de Ziggo Dome", aldus Robbert.

Op de nieuwe plaat staan allemaal nummers waar de artiest trots op is, maar er is één nummer waar hij in het bijzonder blij mee is. "Dat heb ik gemaakt met de Amerikaanse ster Jason Derulo", vertelt de dj, die ook een stukje van de track liet horen.