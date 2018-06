Hack Sony is 'ongeëvenaarde misdaad'

„Het doel van deze aanval verschilt van alles waar we in het verleden mee te maken hebben gehad, omdat het ging om zowel het vernietigen van eigendommen als het lekken van geheime informatie”, schreef Mandia. „De conclusie is dat dit een ongeëvenaarde en goed georganiseerde misdaad is, uitgevoerd door een georganiseerde groep, waar Sony niet op voorbereid had kunnen zijn.”

De hackers hebben met de aanval een aantal Sony-films buitgemaakt die alleen nog in de bioscoop te zien zijn. Ook is er gevoelige informatie onderschept, zoals bijvoorbeeld wachtwoorden, filmscripts en salarisstrookjes van acteurs.