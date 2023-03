Halsema snapt dat komst megabordeel ’de druppel’ kan zijn in Noord

„Ik kan me voorstellen dat u zich overvallen voelt”, begon Halsema maar meteen. Dat de omgeving van de RAI een mogelijke locatie voor het erotisch centrum zou zijn, hing al jaren in de lucht. Maar de NDSM-werf kwam uit het niets.

Dat dit wrange gevoelens oproept, wist Halsema zelf ook. Het gebied is eigenlijk bedoeld om lucht te bieden tussen alle massale woningbouw eromheen. De burgemeester gaf aan dat de stad nou eenmaal weinig ruimte kent. „Dat leidt af en toe tot pijnlijke keuzes.” Ze weet dat er ’veel zorgen’ zijn. Dat Noord al met veel problemen te maken heeft („Ik ken de achterstanden”). „Ik snap dat een erotisch centrum voor velen van u de druppel is.”

Toch vindt ze de NDSM-werf een goede locatie. „Het past bij de stedelijke functies”, zei ze. Er zijn al evenementen en cultuur. In tegenstelling tot een industrieterrein zijn er ogen op straat, juist voor de veiligheid van de sekswerkers.

Bewoners denken dat sekstoeristen wél massaal naar Noord zullen komen, mét bijbehorende overlast. „Wat denkt u nou? Die gaan niet alleen theedrinken”, zei een bewoner. „Het klinkt als symptoombestrijding”, opperde een andere buurtgenoot, die liever het toerisme zelf aanpakt.

„Ik ga ervan uit dat er geen dronken Britten naartoe komen”, zei Halsema. Het megabordeel moet overtoerisme in de binnenstad tegengaan, zonder het te verplaatsen. „Hoe kan ik u overtuigen, als u mij niet gelooft?”

Er was ook herhaling. Ouders die zich zorgen maken om kinderen die er wonen of naar school gaan, kregen te horen dat er op de Wallen een kinderdagverblijf zit. Wie in tegenstelling tot Halsema dacht dat zo’n centrum wel degelijk dealers aantrekt, kreeg tegengeworpen dat dit niet is ’gestaafd met feiten’. En dat de sekswerkers zelf niet willen? Halsema sprak andere sekswerkers die wel voorstander zijn.

De avond werd ontsierd toen een bewoonster Halsema ’de hoerenmadam van Amsterdam’ noemde. De burgemeester was van slag. „Ik ben echt geraakt”, zei ze. „Ik ben gewend om heel veel seksisme over mij heen te krijgen.” Maar dit ging haar (en vrijwel alle overige aanwezigen) veel te ver.

Het duurt nog maanden voor het college een voorkeurslocatie kiest. Wel deed Halsema nu al de ’zeer dure belofte’ om eventuele overlast weg te nemen.