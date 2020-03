Drugsvangst in Roosendaal. Ⓒ Politie

AMSTERDAM - Een wereldwijd opererende heroïneclan is ondanks vernuftige smokkelmethoden opgerold door de Nederlandse politie. Nog nooit werd zo’n groot netwerk met zoveel heroïne opgerold. Spil in het drugsnetwerk was volgens de politie een 44-jarige Dordtenaar.