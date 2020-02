Populariteit motor groeit snel dankzij zachte winters

Bovendien kunnen door de ’verlenging’ van het seizoen rijlessen langer doorgaan, wat uiteindelijk resulteert in meer geslaagden voor het rijexamen. Het afgelopen jaar haalden liefst 30.076 mensen hun motorrijbewijs. Dat is het hoogste aantal sinds 2002, blijkt uit een analyse van de CBR-cijfers door de Bovag.

Uit de stalling

„Het seizoen begon vroeger in april en eindigde in september, maar dat is niet meer het geval”, zegt rijschoolhouder Pieter Roordink uit Putten. „Je kunt nu bijna het hele jaar op de motor zitten. Het weer is geen echte spelbreker meer. Echte winters kennen we al jaren niet meer, dus motoren blijven gewoon uit de stalling en op de weg rijden.”

Dat meer mensen met het ’motorvirus’ besmet raken, is vooral te merken na het eerste terrasweekend. „Dan gaan de motoren en oldtimers massaal de weg op en dat enthousiasmeert anderen. Daarna komen er meer mensen die rijles willen”, aldus Roordink.

Dennis Dompseler (52) en Eric Korsaan (21) deden dinsdag examen en slaagden voor de voertuigbeheersingsproef. „Ik kan niet wachten de weg op te gaan. Lijkt me heerlijk straks met de motor overal heen te rijden. Ben trouwens expres in het najaar begonnen met lessen, omdat ik onder moeilijke winterse omstandigheden wilde leren rijden. Het is dus gelukt het onder de knie te krijgen, maar altijd met goede weercondities”, aldus Eric.

Voor Dennis is het rijden een langgekoesterde wens die in vervulling gaat. „Ik kan me nu financieel een eigen motor veroorloven en kon tijd vrijmaken om te gaan lessen.”

Verkoop

Ook de verkoop van ’scheurijzers’ gaat crescendo. Want de afgelopen tien jaar zijn er niet zoveel nieuwe motoren de showroom uitgereden als het afgelopen jaar: 14.000. „Het heeft vooral te maken te maken met de economische welvaart, maar ook is de motor populair als vervoermiddel in het woon-werkverkeer”, verklaart Tom Huyskens van Bovag de stijging.

De branche ziet aan de vooravond van de MOTORbeurs in Utrecht, die donderdag begint, dat de tweedehandsverkoop vorig jaar ook op een absoluut record van bijna 124.000 transacties eindigde. Dat er meer motorrijders op de weg te vinden zijn, vertaalt zich niet in verkeersdoden. Dat aantal daalde volgens cijfers van het CBS van 51 in 2017 naar 42 een jaar later.