Politie: Foto's liquidatie wissen

Verschillende mensen, onder wie journalist Ruben Munstermann, laten via Twitter weten dat de politie hen opdroeg foto's van het plaats delict te verwijderen. Munsterman zou zelfs zijn gedwongen het nummer te geven van iemand naar wie hij zijn foto's op WhatsApp had gestuurd.

Op Twitter is ophef ontstaan over het fotoverbod. Het is niet toegestaan dat de politie foto's wist: alleen de Officier van Justitie, de rechter-commissaris of een rechter zijn daartoe bevoegd. De politie Amsterdam heeft nog niet gereageerd heeft laten weten met de betrokken agenten te zullen spreken.