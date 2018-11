'Nieuwe etiketregels niet streng genoeg'

„Als er slechts een ministukje aardbei in aardbeienyoghurt zit, mogen er gewoon grote aardbeien op de verpakking staan. Alleen als er helemaal geen aardbei in de yoghurt te vinden is, worden die plaatjes verboden”, stelt foodwatch.

Winst is volgens foodwatch wel dat vanaf december 2016 de zeven belangrijkste voedingswaarden vermeld moeten worden per 100 gram of per 100 milliliter. Dat is nu nog niet verplicht. Het gaat onder meer om calorieën, vetten, suiker en zout.

Foodwatch had graag gezien dat het verkeerslichtsysteem werd ingevoerd. Daarmee kunnen consumenten in één oogopslag op de voorkant van de verpakking zien of de hoeveelheid zout, suiker, vet en verzadigd vet in een product hoog (rood), gemiddeld (oranje) of laag (groen) is. Dit systeem is volgens foodwatch door de Europese levensmiddelenindustrie gedwarsboomd.