Premium Het beste van De Telegraaf

Sri Lankanen wachten af: gaat president Rajapaksa echt aftreden?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

President Gotabaya Rajapaksa van Sri Lanka. Ⓒ EPA

COLOMBO - Sri Lankanen waren het zat afgelopen weekeinde. Het gaat al sinds het begin van de coronacrisis economisch slecht op het van vakantiegangers afhankelijke eiland en voor veel inwoners van het voormalige Ceylon was de maat nu echt vol. Zaterdag is onder meer het presidentieel paleis bestormd en de demonstranten lieten gisteren weten de residentie niet te zullen verlaten tot de huidige regering definitief is vertrokken. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog in nevelen gehuld.