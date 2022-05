CU botst met VVD en D66 over maken embryo’s: ’Er zijn politieke grenzen’

„Dit is menselijk leven kweken voor wetenschappelijk onderzoek om het na dat onderzoek weer te vernietigen. Wat CU betreft, is dat strijdig met de menselijke waardigheid. We gaan dit belangrijke debat aan, maar er zijn inderdaad ook politieke grenzen.”

Medisch-ethische thema’s zijn al vaker een splijtzwam geweest in de coalitie. Vooral CU en D66 botsen over dergelijke onderwerpen regelmatig hard.

Segers spreekt tegen dat in de coalitie de afspraak is gemaakt dat er ruimte is voor bijvooorbeeld het maken van embryo’s. „We hebben de afspraak gemaakt dat deze wetgeving niet behandeld gaat worden.”

Bekijk ook: CU moet kabinet scherper controleren op nieuwe bestuurscultuur

Specifieke doelen

Fractievoorzitters Sophie Hermans (VVD) en Jan Paternotte (D66) kondigen aan met een gezamenlijke initiatiefwet te komen. De partijen willen dat het mogelijk wordt om onder voorwaarden embryo’s te maken voor specifieke doelen.

Volgens een woordvoerder van D66 zal het wetsvoorstel pas na deze kabinetsperiode parlementair worden behandeld, om problemen met CDA en CU te voorkomen. Dat betekent echter niet dat het voorstel dan pas zal worden ingediend. De komende jaren willen VVD en D66 gebruiken voor de voorbereiding en voor ’een maatschappelijke dialoog’ over het thema.

Eerder ontstond er in de coalitie onmin over onder meer euthanasie en abortus. VVD, D66, CDA en CU hebben over veel medisch-ethische thema’s geen afspraken gemaakt, in tegenstelling tot vier jaar geleden.