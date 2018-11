Uitslag Stelling: Geen tijd voor een praatje

Zij die wél op Twitter zitten, en dus meermaal daags berichten van maximaal 140 tekens lezen en versturen, vaak rijkelijk voorzien van #hashtags, krijgen de volle laag. ,,Leeghoofden die niets anders te doen hebben dan op hun schermpje kijken'', noemt een respondent ze.

Contactarm

Een ander ziet een breder verband, het toegenomen smartphonegebruik: ,,Overal zie je mensen gebogen over hun mobieltje. Ze zijn allemaal contactarm aan het worden.''

,,Te veel mensen spenderen te veel tijd aan onnozele berichtjes'', constateert een andere deelnemer. ,,Normale communicatie is op het ogenblik helaas een rariteit'.' Een volgende stemmer gaat nog verder: ,,Whatsapp-berichten, tweets, e-mailtjes en dergelijke zijn verschuil-technieken om niet persoonlijk met de medemens in contact te komen. Een verarming van de maatschappij.''

Bovendien, zeggen veel deelnemers, krijgen twitteraars sneller ruzie met elkaar dan mensen die, zoals een respondent het noemt, ,,elkaar bij een meningsverschil recht in de ogen kunnen kijken''. ,,Twitteraars plaatsen berichten vanuit hun emotie'', analyseert een deelnemer. Een ander vult aan: ,,Voor je het weet zet je iets op Twitter waar je later spijt van krijgt.''

Asociaal

,,Facebook, Twitter, LinkedIn: al die sociale media hebben alleen maar asociale gevolgen'', vat een deelnemer samen. ,,Mensen communiceren alleen nog maar online en zien elkaar nooit meer echt. Een enorm gemis.'' Maar is dat wel zo? De kleine groep - iets meer dan tien procent - die Twitter omarmt, zegt heel andere ervaringen te hebben.

,,Twitter biedt je de kans het gesprek aan te gaan met mensen tot wie je anders nooit toegang krijgt'', getuigt een respondent. ,,Bedrijven reageren via Twitter razendsnel op klachten'', weet een ander. ,,Ik kan, eindelijk, mijn (on)genoegen over van alles en nog wat kwijt'', jubelt een deelnemer. En een andere stemmer is blij ,,alles te kunnen volgen wat me bezighoudt. Twitteren tijdens het tv-kijken is ook heel leuk.''

Bovendien, zo zegt tien procent van u, maakt Twitter de samenleving democratischer. ,,Hoe meer informatie openbaar is, hoe kleiner de mogelijkheid om achterkamertjespolitiek te bedrijven'', zegt een deelnemer. En een andere Twitter-adept: ,,Iedereen heeft nu een stem en kan gehoord worden. De wereld is nog nooit zo klein geweest.''

,,Alleen maar sensatie en onrust'', oordelen de tegenstanders. ,,Al die politici die tijdens andere bezigheden twitteren, het is pure aandachttrekkerij'', oordeelt een ander. ,,Dankzij Twitter worden politici steeds impulsiever'', meent iemand.

Dat de kloof tussen burger en politiek dankzij Twitter kleiner is geworden, gelooft dan ook maar twaalf procent. Nog minder stellingdeelnemers denken dat twitterende politici meer voeling met de samenleving hebben dan hun niet-twitterende collega's. Of zoals één respondent zegt: ,,Politici zijn nergens te vertrouwen, dus ook op Twitter niet.''