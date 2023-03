Advies: miljarden euro’s extra nodig voor herstel aardbevingsschade Groningen

De voorstellen komen als reactie op de conclusies van de parlementaire enquetecommissie aardgaswinning Groningen. Daarin werd opgeroepen Groningen snel tegemoet te komen. Er werd gerept van ’een ereschuld’. Om de ambities mogelijk te maken vraagt IMG aan politiek Den Haag om de instelling ’snel een ruimere wettelijke bevoegdheid te geven’. „Zoals de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aanbeveelt.”

’Groningers boven gas’

IMG pleit onder het motto ’Groningers boven gas’ voor het voortaan ’milder, menselijker en makkelijker’ maken van schadeafhandeling, liet IMG donderdag in de stad Groningen weten. Het gasgebied telt 360.000 adressen. Slepende dossiers moeten vlot worden afgerond. Makkelijker kan bijvoorbeeld zijn het verstrekken van een vaste vergoeding per beving, van (bijvoorbeeld) 2500 euro per adres in een getroffen plaats. „Burgers vragen eenvoud.” Minder onderzoek doen bij schade kan eveneens de afwikkeling versnellen, is een andere suggestie. Nu nog hebben vele Groningers inmiddels een dikke stapel volle ordners met paperassen liggen.

Belangrijke elementen in het miljardenplan zijn verbeteringen bij het langverwachte schadeherstel aan kort gezegd ’de scheuren in de muren’, maar zeker het eenvoudiger maken van nu ingewikkelde procedures. Burgers zitten vaak met de handen in het haar. „Laat Groningers alle schade herstellen door een aannemer. Bestuursorganisatie IMG voldoet de facturen.” Het plan omvat ook een betere aanpak voor zaken als verzakkingsschade, naast Groningen ook deels in buurprovincie Drenthe. Voor waardedaling van woningen moet een ’coulante regeling’ komen. Bewoners van boerderijen of erfgoed krijgen meer geld. Panden die telkens weer schade oplopen krijgen voorrang en voor telkens terugkerende schadeherstel zou extra begeleiding moeten komen.

Naast het handwerk van aannemers, moet er meer aandacht zijn voor mentaal welzijn in het getroffen gebied: „Bied bij immateriële schade, leed en verdriet iedereen binnen een gezin dezelfde vergoeding.”

IMG stelt dat de brede reeks voorstellen nu verder uitgewerkt moet worden, met partijen uiteenlopend van het ministerie van EZK tot de maatschappelijke organisaties uit de regio.