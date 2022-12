Iraanse krant: ’Nog zeker 24 namen op executielijst’

Er staan 25 mensen op de lijst, maar een van hen - de rapper Mohsen Sheakri - werd deze week al ter dood veroordeeld. Volgens de Iraanse autoriteiten maakten de mensen op de lijst zich schuldig aan „oorlog voeren tegen God”, waarop in het land de doodstraf staat. De overheid liet al verstaan dat ze de straf hoe dan ook zal uitvoeren.

De executie van Shekari, de eerste van de deelnemers aan het straatprotest als reactie op de dood van een jonge vrouw, leidde tot wereldwijde verontwaardiging. Maar de Iraanse leiders, onder wie president Ebrahim Raisi, verdedigden de straf als „een legitiem antwoord” op de nationale protesten.

De betoger had hoger beroep aangetekend, maar dat werd afgewezen door het hooggerechtshof. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn zo’n 450 betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.

Bekijk ook: Taliban voeren eerste publieke executie uit sinds machtsovername

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek te los zou dragen.