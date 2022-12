Iran voert eerste protestgerelateerde executie uit

De betoger had een hoger beroep aangetekend, maar dat werd afgewezen door het hooggerechtshof.

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het regime in Teheran. Bij deze protesten, die de autoriteiten zien als rellen, zijn duizenden mensen opgepakt. Zeker elf van hen zijn veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn zo’n 450 betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.

De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Deze vrouw van Koerdische afkomst stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt, omdat ze haar hoofddoek te los zou dragen.