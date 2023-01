Premium Het beste van De Telegraaf

Officier van Justitie wil hem toch vervolgen Zaak rond pornoster Stormy Daniels blijft Trump achtervolgen

New York - De zaak rond de illegale zwijggeldbetaling aan pornoster ’Stormy Daniels’ dreigt toch een vervelend staartje te krijgen voor Donald Trump. Alvin Bragg, de openbaar aanklager in Manhattan, heeft de zaak nu voorgelegd aan een ’grand jury’, die moet beslissen of de oud-president strafrechtelijk moet worden vervolgd.