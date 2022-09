Oorlog in Oekraïne Dag 204 van de invasie LIVE | ’Massagraf met resten van 440 mensen gevonden na terugtrekking Russen’

Verwoeste huizen in Izium. Ⓒ Associated Press

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels ruim zes maanden. Het Oekraïense leger rukt de afgelopen week verrassend snel op in het noordoosten van het land bij Charkov. Ook in het zuiden gaat de strijd verder rond de bezette havenstad Cherson. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.