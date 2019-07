OM: bende Taghi was ’geoliede moordmachine’

Nederlands meest gezochte crimineel, Ridouan Taghi. Ⓒ Petra Urban

SCHIPHOL - De bende van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki heeft jarenlang geopereerd „als een geoliede moordmachine, die was gericht op het zo efficiënt plegen van moorden.” De leden van de bende hadden ieder hun eigen rol. Ze leverden wapens, reden schutters naar de beoogde slachtoffers, fungeerden als spotter of als „head” (schutter). „Een mensenleven was voor hen niets waard”, aldus het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol.