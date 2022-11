Officier: moordwapen Peter R. de Vries lag in schuurtje in Alphen aan den Rijn

In die schuur lagen 22 handvuurwapens, 22 automatische wapens waaronder scherpschuttergeweren en vier antitankwapens (bazooka’s). Ook de auto waarin het wapen lag waarmee Peter R. de Vries is gedood was in Alphen aan den Rijn gespot, aldus de officier. Het OM doet nog altijd onderzoek en heeft recent nieuwe verdachten opgepakt, onder meer voor een geweldsincident in Groningen.

’Tattookiller’ P

Verdachten in de wapenzaak worden in verband gebracht met diverse pogingen tot liquidaties waaronder die van Cor P. in de Dominicaanse Republiek op 4 januari. ’Tattookiller’ P. werd na zijn beschieting overgebracht naar Nederland waar hij momenteel vastzit in een ander onderzoek.

Verdachte Francis S.B. wordt door het OM gezien als ’spotter’: hij zou in de Dominicaanse Republiek een foto van Cor P. aan zijn vermoedelijke opdrachtgever hebben gestuurd. „Er werd enthousiast gesproken dat er geschoten werd. En meneer deed zich voor als ’sicario’, huurmoordenaar”, zei de officier. Volgens zijn raadsman Ronald van der Horst is die foto uit een rapvideo die gewoon op YouTube te vinden is. „Dat is Cor P. helemaal niet.”

DNA

Medeverdachte Jeremy W. woonde in het pand waar de wapens zijn gevonden. Zijn DNA zat op een tas waarin elf pistolen en revolvers zaten. W. heeft tot nu toe, net als andere verdachten, niets willen verklaren. Op de telefoon die in de slaapkamer lag van medeverdachte Pascal L. zijn foto’s en gesprekken met W. gevonden die uiteindelijk leidden tot de wapenvondst, aldus het OM.

Advocaat Gerald Roethof, die Pascal L. bijstaat, vroeg zijn cliënt op vrije voeten te stellen. Hij zei dat een mogelijk verband met de moord op Peter R. de Vries zorgt voor emoties „maar we moeten kijken naar wat er ligt tegen mijn cliënt. En dat is niet de verdenking van medeplichtigheid aan dat levensdelict.”

Krystian M.

De zaak rond de wapenvondst is al eerder door het OM in verband gebracht met de moord op de journalist. De Pool Krystian M., die als een van de verdachten wordt gezien in die moordzaak, werd in de woning van de Pool Robert M. opgepakt. Deze Robert, verdachte in de Alphense wapenzaak, had een foto op zijn telefoon van het wapen dat Krystian op zak had.

Op 29 november dient een inleidende zitting tegen vier andere verdachten. Dan bepaalt de rechtbank ook of verdachten vast blijven zitten.