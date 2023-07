Plan voor grootste vlaggenmast ter wereld: hoger dan Empire State Building, vlag zo groot als voetbalveld

Inwoners van Columbia Falls, een klein stadje in de buurt van waar het project moet worden gerealiseerd met slechts 485 inwoners, zien het niet zitten. Ze zijn bang dat de mast - die van kilometers afstand zichtbaar zal zijn - het prachtige natuurlijke landschap zal bederven. Ook maken ze zich zorgen over de gevolgen voor het milieu. En dat terwijl het project volgens Morrill Worcester, oprichter van het bedrijf, juist bedoeld is om „Amerikanen samen te brengen, te herinneren aan de eeuwenlange offers die zijn gebracht om onze vrijheid te beschermen en een verdeeld Amerika te verenigen.”

De vlaggenmast zou in totaal bijna 500 meter hoog moeten worden, een paar meter hoger dan het iconische Empire State Building in New York. Ook moet de mast liften gaan bevatten om bezoekers naar speciale observatiedekken te brengen, waar ze van een adembenemend uitzicht op uitgestrekt groen tot in Canada kunnen genieten. De bouw zou ongeveer tien jaar in beslag nemen.

„Het is alsof je de Eiffeltoren in de wildernis van Maine plaatst”, vertelde een bezorgde bewoner aan de Associated Press.

Musea

En dat is nog niet eens het hele plan. Worcester zou ook van plan zijn om een heel dorp met musea uit de grond te stampen die de geschiedenis van de VS vertellen door de ogen van veteranen. Naast de musea moet er een auditorium met 4000 zitplaatsen komen, restaurants en een monumentenmuur met de namen van elke omgekomen soldaat vanaf de Revolutionaire Oorlog - ongeveer 24 miljoen namen.

Om het park te realiseren moeten er grote stukken van de uitgestrekte bossen bestraat worden voor wegen en parkeerplaatsen, evenals de bouw van woningen voor honderden, zo niet duizenden arbeiders. Het landschap is op dit moment een groene oase van bossen, vijvers, meren en beekjes, waar vele herten, elanden en beren rondlopen. Bewoners zijn bezorgd dat hun kleine stukje paradijs verandert in een toeristische trekpleister met souvenirshops, fastfoodketens en winkelcentra.

„We zijn onze plannen aan het verfijnen”, aldus de verklaring Worcester Wreath. „En we blijven toegewijd aan onze visie. We hebben meer vertrouwen dan ooit dat we een plek kunnen realiseren waar alle Amerikanen samen (het bestaan van) ons land kunnen vieren.”