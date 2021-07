Jongen (17) opgepakt voor fatale woningbrand Hilversum

Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt. De tiener is dinsdagochtend vroeg aangehouden en komt eveneens uit Hilversum.

Het stel aan de Lutherhof was al langer slachtoffer van zware pesterijen. Zo werd het huis met stenen en eieren bekogeld en troffen de bewoners een dode rat voor de woning aan. Aan de voorzijde van het pand hadden de bewoners een camera geplaatst.

Ⓒ Caspar Huurdeman

Buren vertelden aan De Telegraaf hoe ze in de nacht van 27 op 28 mei wakker werden van gestommel en van ramen die sprongen. Ze waarschuwden daarop de politie. „We zagen hoe de vlamnen uit de woning sloegen. Het is bizar als je je realiseert dat ze hun woning niet meer uit konden vluchten en zo stierven”, aldus een straatbewoner. De politie ontdekte dat er een brandbare vloeistof bij de deur was gebruikt om het vuur aan te steken.

Overrompeld

De twee moeten volledig overrompeld zijn door de vlammenzee en de rook. De brandweer wist de bewoners zwaargewond uit het brandende pand te halen. Vanessa overleed nog dezelfde dag, haar vriend Marco een dag later.

Ⓒ Caspar Huurdeman

In de buurt houden de bewoners de kaken stijf op elkaar. Vreemd genoeg wil vrijwel niemand over het incident of de bewoners praten. Marco en Vanessa leefden er een teruggetrokken bestaan. De twee waren fervente motorliefhebbers.

Hoe de recherche de jonge verdachte op het spoor is gekomen, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek naar het motief voor de fatale brandstichting en de rol van de 17-jarige is in volle gang. Het programma Opsporing verzocht besteedde dinsdagavond uitvoerig aandacht aan de brand en de arrestatie.