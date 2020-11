Van Dissel hoopvol over coronavaccins

Hoewel het aantal besmettingen daalt, is van het versoepelen van maatregelen voorlopig nog geen sprake, zo luidde de boodschap van premier Rutte en coronaminister De Jonge dinsdag tijdens een persconferentie. Woensdag praten Van Dissel en beddenplanner Ernst Kuipers de Kamer bij over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

’Onder de indruk’

De eerste mediaberichten over de vaccins van Pfizer (90% effectief) en Moderna (94% effectief) stemmen Van Dissel optimistisch: „Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld bestaande vaccins tegen influenza, die meestal niet boven de 60% effectiviteit komen, ben ik toch wel onder de indruk.” De infectiebestrijder plaatst wel een aantal kanttekeningen bij dit hoopvolle nieuws.

Zo moet het vaccin van Pfizer gekoeld worden bij een temperatuur van -70 graden, een logistieke uitdaging. Het vaccin van Moderna heeft dit probleem niet, en is daarom praktischer, aldus Van Dissel.

Dragerschap

Ook is het nog niet duidelijk wat de invloed van de vaccins is op het dragerschap van het virus, zegt Van Dissel woensdag. Sommige vaccins bestrijden namelijk wel de symptomen van het virus, waardoor gevaccineerden wel beschermd zijn tegen een verergerd ziektebeeld, maar niet de aanwezigheid in bijvoorbeeld neusslijmvliezen. Daardoor kan het virus ook door gevaccineerden nog steeds worden overgedragen. Het is een cruciale vraag voor wat de vaccins betekenen voor de gehele bestrijding van de epidemie.

Ook moet de Gezondheidsraad nog met een advies komen over welke groepen als eerste moeten worden ingeënt. Te denken valt aan kwetsbaren en zorgmedewerkers. Dat advies komt donderdag.

Van Dissel wijst er bovendien op dat de fabrikanten van de vaccins hun effectiviteitsrapportages vooral via de media deelden. „Ik zie graag ook een evaluatie terug in wetenschappelijke literatuur.”

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen, bracht woensdagochtend een advies uit over Kerst. Het OMT adviseert Nederlanders kerst met maximaal zes mensen te vieren, en dan het liefst mensen uit de eigen regio en op anderhalve meter afstand. Het OMT oppert ook extra maatregelen om kerst in groter verband te kunnen vieren. Zijn er bijvoorbeeld grootouders in het spel tijdens kerst, dan zou het kabinet men kunnen adviseren om tien dagen voor de viering minder bezoek toe te laten en minder contact te hebben met anderen dan normaal.