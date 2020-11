Volg live: Van Dissel en Kuipers praten Kamer bij

Volg de briefing hieronder via de tweets van Elif Isitman.

Het aantal besmettingen daalt weliswaar, maar lijkt ook enigszins te stagneren. „We zitten nu met het gemiddeld aantal landelijk besmettingen in het derde risiconiveau, namelijk 216 positief getesten per 100.000 inwoners per week”, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. „Dat is nog steeds een hoog aantal besmettingen. We hebben de tweede golf pas echt achter ons gelaten als we terug zijn op het eerste niveau ‘waakzaam’ in de routekaart. We zijn er dus nog niet.”

Van het versoepelen van maatregelen is voorlopig nog geen sprake, zo luidde de boodschap van premier Rutte op de persconferentie van dinsdag.