Opnieuw politiegeweld in Amerika: zwarte man stikt door zak over hoofd

Prude kampte afgelopen maart met psychische problemen toen zijn broer Joe de politie inschakelde voor hulp. De beelden van de bodycams van die avond van de politie zijn openbaar. Daarop is te zien hoe Prude op de grond ligt als hij geboeid wordt. Een agent loopt met een taser op hem af. Hij is naakt, het is 3.16 uur ’s nachts in Rochester in de staat New York.

Op de beelden is ook te zien hoe de zwarte man vervolgens een zak over zijn hoofd krijgt en over straat begint te rollen. Als hij op een gegeven moment probeert op te staan, drukken agenten hem tegen de grond.

En dan stopt met Prude met ademen. Volgens CNN wordt hij elf minuten nadat de eerste agent ter plaatse verscheen zonder ademhaling in de ambulance gelegd. Hij overleed zeven dagen later in het ziekenhuis.

Het verzamelen van de bodycambeelden is volgens een advocaat van de familie de reden dat de dood van Prude, bijna zes maanden geleden, nu pas naar buiten is gebracht. Volgens hem waren er namelijk geen andere beelden van het incident.

Geen van de betrokken agenten is geschorst. Wel loopt er een onderzoek naar het handelen van het drietal die avond. Volgens een van de agenten deden ze de zak om het hoofd van Prude omdat hij naar ze spuugde en ze bezorgd waren om het coronavirus op te lopen. Vastgesteld is dat Prude door verstikking om het leven is gekomen.

„Hoeveel meer broeders moeten er nog gaan voordat de samenleving snapt dat dit moet stoppen?, zo laat broer Joe in een reactie weten. „Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel pijn mijn familie en ik hebben.”