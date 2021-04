Oproep: Heb jij een bijzondere loopbaan?

Heb jij een bijzondere loopbaan of een apart beroep, wil je daarover vertellen, mogen we je op de foto zetten én wil je ook vertellen wat je daarmee verdient? Dan zijn we op zoek naar jou! Mail je verhaal en contactgegevens naar carriere@telegraaf.nl.

Bekijk ook: Horecaman Spike Scheepbouwer wil graag snel weer biertjes tappen