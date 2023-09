MH17-dader Igor Girkin wil president Rusland worden: ’Poetin te aardig’

Girkin leidde pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne en was volgens een Nederlandse rechtbank betrokken bij het neerhalen van de vlucht MH17. Door die ramp in juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, vooral Nederlanders.

Op Telegram, waar hij meer dan 700.000 volgers heeft, stelt de gevangen Girkin onder meer op militair gebied beter te zullen presteren dan Poetin. De voormalige officier van veiligheidsdienst FSB steunt de invasie in Oekraïne, maar uit herhaaldelijk kritiek op de manier waarop Rusland oorlog voert. De verantwoordelijke functionarissen „blijven ons verbazen met hun incompetentie”, staat in zijn laatste Telegramboodschap.

’Rusland was niet klaar voor oorlog’

Poetin werd aan het begin van de invasie geleid door Oekraïne, het Westen en de bazen van de Russische veiligheidsdiensten en wapenindustrie, stelt Girkin. Volgens hem was Rusland niet klaar voor oorlog en werd onterecht gedacht dat Oekraïne snel kon worden verslagen. Girkin verklaart verder zelf in tegenstelling tot Poetin niet aan de „wensen van vrienden toe te zullen geven ten koste van de economie”, verwijzend naar beschuldigingen van corruptie.

Igor Girkin zit vast. Ⓒ ANP / Associated Press

Girkin werd in juli opgepakt en aangeklaagd voor extremisme vanwege zijn kritiek op het Russische leiderschap. Hij kan tot wel vijf jaar celstraf krijgen. Bij een veroordeling mag hij volgens de Russische wet niet meedoen aan verkiezingen. Het is niet bekend hoelang het proces tegen Girkin duurt en of hij tijdens zijn voorarrest campagne kan voeren. De Russische presidentsverkiezingen vinden naar verwachting in maart volgend jaar plaats.