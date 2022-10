Premium Het beste van De Telegraaf

Bij ’treinramp Truss’ ging vrijwel alles vanaf het begin mis

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

Londen - In haar korte tijd als Brits premier is Liz Truss in staat geweest een enorme puinhoop aan te richten. Het begon met complete chaos op financiële markten als gevolg van niet met bezuinigingen gepaard gaande belastingverlagingen. Na het intrekken van vrijwel alle aangekondigde maatregelen ebde het vertrouwen in haar Conservatieve fractie razendsnel weg. Ook daar is de chaos nu compleet. Haar ultrakorte premierschap was een ’treinramp’.