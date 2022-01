Groot-Brittannië stuurt klein aantal troepen naar Oekraïne

Ook is Groot-Brittannië maandag begonnen met het leveren van wapenuitrusting aan Oekraïne. De minister benadrukte dat het enkel om wapens gaat die zijn bedoeld ter verdediging. Volgens Wallace is hiertoe besloten vanwege "de steeds dreigender wordende houding van Rusland", schrijft de Britse krant The Guardian.

"Laat me duidelijk zijn: deze wapens zijn voor korte afstanden. Het zijn geen strategische wapens en ze vormen geen dreiging voor Rusland, ze zijn bedoeld ter zelfverdediging", aldus Wallace. Om wat voor wapens het precies gaat en in welke hoeveelheid ze aan Oekraïne worden geleverd is niet bekend.

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland zijn hoog opgelopen. Westerse landen maken zich grote zorgen over Russische troepenopbouw langs de grens met Oekraïne en vrezen voor een mogelijke inval. Moskou ontkent daar plannen voor te hebben, maar volgens Wallace is er een "legitieme en reële reden voor zorg dat de troepen zullen worden gebruikt bij een inval", schrijft de BBC.