Coronamaatregel: contactloos werken in openbaar vervoer

Dat zegt voorzitter Pedro Peters van brancheorganisatie OVNL. „We gaan niet snijden in de dienstregeling, maar we vragen reizigers om uitsluitend met pin te betalen en de ov-chipkaart bij kaartjescontroles zelf op de scanner te leggen. Alle ov-medewerkers krijgen donderdagochtend instructies om dat nieuwe beleid strikt uit te voeren. Reizigers zullen op informatieborden uitvoerig worden ingelicht, inclusief de door het RIVM aanbevolen hygiëne, zoals geen handen schudden, niet hoesten en niezen, zoveel mogelijk afstand houden van elkaar en handen extra wassen”, aldus Peters.

Zeep en papieren tissues

De vervoerders gaan volgens hem ook zorgen dat op meer plekken zeep en papieren tissues liggen. „Ze gaan voertuigen ook waar dat kan extra schoonmaken, maar het is niet zo dat ze continu ontsmet hoeven te worden. Het virus is vooral overdraagbaar via druppels in de lucht en op handen en niet zozeer via oppervlakten, knoppen en steunbeugels.”

De reiziger heeft volgens Peters ook een eigen verantwoordelijkheid om de coronacrisis te lijf te gaan. „Ze moeten zelf weten of ze bijvoorbeeld in de volle spits trein, bus, tram of metro nemen. Daar kunnen en willen wij als dienstverleners niet in betuttelen. Daarom blijven alle ritten in het ov tot nader order ook op peil, mede op advies van het RIVM.”

Minder reizigers

Peters merkt wel dat de vervoerders minder reizigers krijgen. „In Brabant is het veel minder druk, maar ook in andere delen van Nederland loopt de belangstelling licht terug. Dat is een logische ontwikkeling, omdat steeds meer Nederlanders mensenmenigten proberen te mijden. Toch blijft het ziekteverzuim in het ov binnen de perken.”

Het ov borduurt volgens hem voort op het overheidsbeleid. „Maar controles en veiligheidstoezicht blijven. Dus onze maatregelen zijn geen vrijbrief om zwart te reizen.”