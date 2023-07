Openluchtmuseum Ootmarsum uniek: plons met blote billen in bierspa maakt uitstapje af

Nederland telt ruim 630 musea. Het Rijksmuseum kent iedereen, maar wat is er te beleven bij andere, vaak kleine en onbekende verzamelingen? In deze zomerse verkenning vandaag het Twents Openluchtmuseum in Ootmarsum.

Vrijwilliger Arie brandt het onkruid weg op het museumterrein. Niet echt een oud ambacht, maar niettemin nuttig werk. Ⓒ Robert Hoetink