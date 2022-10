Politie gaat uit van noodlottig ongeval Hebe en Sanne

Volgens Van Griensven heeft de politie nu officieel vastgesteld dat het om Sanne en Hebe gaat, en dat heeft zij ook aan de nabestaanden van de twee laten weten.

De families van Hebe en Sanne hebben in een gezamenlijke verklaring gereageerd. „Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop en is dit een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot”, schrijven ze. De families willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd en heeft bijgedragen aan het vinden van Hebe en Sanne. „Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.”