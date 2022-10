Politie gaat uit van noodlottig ongeval Hebe en Sanne: ’Alleen snelle redding had kunnen helpen’

De politie laat verder weten dat „alleen een snelle redding had kunnen helpen.” De politie baseert zich op het „sporenbeeld” en het feit dat de auto waarin het meisje en haar begeleidster zaten op de kop in het water lag. De lichamen van de slachtoffers werden woensdagavond aangetroffen, de twee waren sinds maandag vermist.

Rijkswater had dinsdag al bij het knooppunt gezocht, nadat er een melding was binnengekomen dat er bandensporen waren gevonden. „Op basis van het sporenbeeld werd er vanuit gegaan dat het oude sporen waren. Het is gebeurd in de oksel van de A58 en A2. Op dat punt zijn meerdere ongelukken gebeurd. De auto lag een heel stuk verder en was toen niet gezien. Het lag in het riet achter de bosschages”, aldus Van Griensven. Dinsdagavond hield een automobilist ook nog een politiewagen aan omdat hij het bandenspoor zag.

„De agenten hebben toen wel vanuit de auto gekeken en geïnformeerd. Toen zagen ze dat Rijkswaterstaat al had gekeken en dat die de bandensporen als oud had gekwalificeerd.” Afgelopen woensdagavond werd er toch nog een keer door de politie gezocht op de plek. „Er werd een stuk van de auto gevonden, waarna de helikopter is gaan kijken. Toen is de auto gezien.”

De politie heeft sinds maandagavond dag en nacht gewerkt om Hebe en Sanne terug te vinden. „We leven ontzettend mee”, zegt Van Griensven. „Dit raakt ons ook allemaal.”

De politie is nog wel steeds op zoek naar dashcambeelden om meer duidelijkheid te krijgen hoe het ongeluk is gebeurd en of het een eenzijdig ongeval is geweest. Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan op de plaats waar de auto is gevonden. Ook zal de wagen van Sanne door forensische rechercheurs worden onderzocht.

Knooppunt Empel A59. Ⓒ FPMB Bart Meesters

Verklaring

De families van Hebe en Sanne hebben in een gezamenlijke verklaring gereageerd. „Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop en is dit een verschrikkelijke afloop van een groot drama. Ons verdriet is intens en heel erg groot”, schrijven ze. De families bedanken iedereen die heeft helpen zoeken naar Hebe en Sanne. „Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.” Ze vragen iedereen om vanaf nu hun privacy te respecteren en ze willen rust om de gebeurtenissen en hun verdriet te verwerken. Ook vragen ze iedereen die foto’s en filmpjes van de auto op de plaats van het ongeluk heeft verspreid, om die te verwijderen. „De impact op de families van deze beelden is enorm.”

Onderzoek

De politie doet donderdag weer onderzoek bij knooppunt Empel. Experts zullen de „omstandigheden waaronder de auto van de weg is geraakt” in beeld gaan brengen, legt de politie uit. Woensdagavond werd ook al onderzoek gedaan op de plek van het ongeval. Donderdag is dat onderzoek hervat. „Bij daglicht dit keer, want wij willen daar sporenonderzoek doen en ook opnames kunnen maken en dat lukt niet in het donker.”

Ook wordt er nog gekeken naar de technische staat van de Kia Picanto waarin het tweetal zat. Sanne haalde het gehandicapte meisje maandag op bij een dagcentrum in Raamsdonksveer en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij echter nooit aan.