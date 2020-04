Ons reisgedrag kan voorgoed veranderen door coronacrisis

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ongeveer vijftig procent van de werkende Nederlanders zegt dat de crisis nu al bijna dagelijks van grote invloed is op de werksituatie. Deze groep is minder (16%), juist meer (8%), of op andere tijden gaan werken (24%) of is zelfs tijdelijk gestopt met werken (10%).

,,Een groot deel (44%) is (meer) thuis gaan werken en dat bevalt hen best goed. Van de thuiswerkers zegt 61% dat dit hen makkelijk afgaat. Meer dan een kwart van de werknemers wil ook na afloop van deze crisis graag vaker vanuit huis blijven werken”, weet een KiM-woordvoerder.

Op afstand vergaderen lijkt ook een blijvertje te zijn. Ongeveer 30% zit vaker dan voorheen achter het beeldscherm met collega’s te overleggen. En dat wordt niet als onprettig ervaren en meer dan Meer dan een derde wil dat ook na de crisis vaker op deze manier blijven doen.

Station Den Haag Centraal. Ⓒ ANP

Door de contactbeperkingen is het gemiddeld aantal verplaatsingen flink afgenomen, van 8 naar 3,6 verplaatsingen in drie dagen. De gemiddelde afstand die mensen afleggen kelderde mee, van gemiddeld 94 naar 30 km in drie dagen. De gemiddelde verplaatsingsafstand is afgenomen van 12 naar 8 km per verplaatsing

Als mensen de deur nog uitgaan, is dat vaak voor een ommetje. Voor de coronacrisis was de hond uitlaten de belangrijkste reden voor een zogeheten rondeverplaatsing, nu is dat een blokje om, meestal te voet of op de fiets. De afstand die mensen lopend of fietsend afleggen per verplaatsing is fors gestegen. Lopen doet men nu gemiddeld over een afstand van 2,2 km, tegen 1,2 km voor de coronacrisis; een fietsverplaatsing is gemiddeld ook 1 km langer dan voorheen: 4,3 in plaats van 3,3 km gemiddeld.

,,Als mensen toch op pad moeten, dan mijden ze het openbaar vervoer, want 88% geeft momenteel de voorkeur aan een individueel vervoermiddel, zoals auto, motor, brommer of fiets. Ook hier verwacht een deel van de mensen dat hun gedrag blijvend verandert”, stelt de zegsman. ,,Zo denkt 20% vaker met fiets of lopend te gaan als de crisis voorbij is. Een ongeveer even grote groep gaat straks minder vliegen dan voorheen, zegt ze nu.

Het onderzoek is uitgevoerd met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), dat bestaat uit een representatieve groep Nederlanders die gedurende een reeks van jaren over hun reisgedrag worden bevraagd. ,,Dit maakt het mogelijk het reisgedrag in de huidige periode te vergelijken met het reisgedrag van dezelfde groep Nederlanders voordat er sprake was van een coronacrisis”, aldus de zegsman.