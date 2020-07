Warm weekend op komst

Vrijdag en komend weekend blijft het droog en wisselend bewolkt met vrij veel zon, meldt Weeronline. „Vrijdag wordt het 20-24 graden met de hoogste maxima in het zuidoosten. In het weekend wordt het op veel plaatsen zomers warm met in het midden, oosten en zuiden maxima van 25-28 graden. Op de Wadden liggen de maxima op 22-23 graden.”

Na het weekend blijft het waarschijnlijk nog een paar dagen zomers. In de loop van volgende week neemt de kans op buien weer toe. De maxima dalen daarbij waarschijnlijk naar 20-24 graden.