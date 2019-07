Geheime stukken: onthutsend beeld afvalcentrale Amsterdam

Amsterdam - ’s Werelds duurzaamste afvalverwerkingsfabriek en energiecentrale ineen, het Afval Energie Bedrijf (AEB) in de haven van Amsterdam, staat op omvallen. De technische staat van de verbrandingsovens en stoomturbines is om te huilen en levensgevaarlijk om mee te werken. Daarnaast gaat iedere minuut minstens tien keer het alarm in de fabriek af wegens storingen en een groot deel van de werknemers is onbekwaam.