Arabische prediker: Verkrachting ligt bij vrouwen zelf

De predikant reageert daarmee op een filmpje, waarin een vrouw in een wagen met mannen stapt. „Als hij haar verkracht, zal ze thuis een potje gaan huilen omdat ze haar zelfrespect te grabbel heeft gegooid.” Vrouwen moeten de schuld niet bij de mannen leggen, vindt hij.

Ahmed Bin Saad Al Qarni heeft miljoenen volgers op twitter, maar die zijn het lang niet allemaal met hem eens: „Aanranding is aanranding en de enige die in de fout gaat is de dader.”

De predikant heeft overigens nog een uitsmijter: „Een vrouw die make-up en parfum gebruikt als ze haar huis verlaat, is een slet.”