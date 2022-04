’Ontmaskeringsdag’ in vliegtuigen VS na opvallende uitspraak rechter

Binnenland

OM eist 27 jaar cel voor moord en wapenopslag Zwolle

Tegen een 46-jarige verdachte uit Zwolle is woensdag 27 jaar cel geëist voor een moord op oudejaarsavond 2019 in Zwolle. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is bovendien ook een grote wapenopslag die in 2020 buiten de stad is gevonden van hem.