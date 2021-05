Verdachte ontkent moord op 29-jarige Ichelle

Het onderzoek naar de moord op Ichelle is nog in volle gang. Zo doet het Nederlands Forensisch Instituut nog onderzoek naar schoensporen. Verder zoekt de politie volgens het Openbaar Ministerie nog naar enkele voorwerpen die meer licht kunnen werpen op de verdwijning en dood van het slachtoffer.

Ichelle van de Velde verdween op 15 december. Het duurde tot 16 februari voordat de eerste lichaamsdelen van het slachtoffer werden gevonden in een kanaal in de buurt van de gemeente Sluis. De politie vermoedde dat het stoffelijk overschot al enkele weken in het water lag.

Winkel

De politie wist waar ze moest zoeken, nadat er in de auto van de vrouw uit Aardenburg sporen waren gevonden. Sandra H. werd op 9 februari aangehouden en zit sindsdien vast op verdenking van moord. De verdachte heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, slechts enkele panden naast de zaak van het slachtoffer.

Twee dagen na de eerste vondst werden nog meer lichaamsdelen aangetroffen in het kanaal dat loopt van Sluis naar Cadzand-Bad. Op 27 februari volgde een derde zoekactie, waarbij de Stichting Signi Zoekhonden de laatste ontbrekende lichaamsdelen van het slachtoffer vond.