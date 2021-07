Belgische viroloog: ’Nederland heeft te snel versoepeld’

Marc Van Ranst: „Zeker met de opkomst van de deltavariant verloopt een infectie bijzonder vlot, we denken zelfs dubbel zo makkelijk. Om die reden moet je oppassen met te snel de teugels los te laten.” Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - In een paar dagen tijd zijn de besmettingscijfers in Nederland pijlsnel omhoog geschoten. Voor de Belgische viroloog Marc Van Ranst is dat geen verrassing: „Nederland heeft de versoepelingen te snel doorgevoerd.”