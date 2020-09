Franse politie arresteert man in lugubere paardenzaak

De man werd aangehouden in Haut-Rhin, een departement grenzend aan Duitsland en Zwitserland. Hij zou zijn herkend op basis van een compositiefoto die gemaakt was aan de hand van verklaringen van een paardenhouder uit het midden van het land, bij wie twee daders in augustus toesloegen.

Waarschuwing: onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren

De verdachte zou in het verleden ook in Duitsland dieren hebben verminkt en is in Frankrijk eerder veroordeeld voor drugsdelicten. De aanklager houdt er wel rekening mee dat hij mogelijk niet voor alle incidenten verantwoordelijk is.

De aanvallen vonden verspreid over het hele land plaats. Ⓒ Twitter

Eerder op maandag meldde de politie nog dat twee verdachten hebben weten te ontkomen aan een grote klopjacht. Een paardeneigenaar in de buurt van Dijon zag het tweetal zaterdagavond op zijn weiland en sloeg alarm. Tientallen agenten en een politiehelikopter probeerden het duo te achterhalen, maar volgens de politie liep het spoor dood.

Sinds het begin van het jaar zijn meer dan twintig paarden op brute wijze gedood, meestal op weilanden in het noorden van het land. Hun lichamen waren verminkt; bij sommige dieren was een oor afgesneden, waren ogen uitgestoken of de genitaliën afgesneden. Er was nooit vlees van de karkassen weggesneden.

Een paard moet een oog missen na een aanval van vermoedelijke moordenaars. Ⓒ AFP

Volgens de politie doken in 2014 en 2016 soortgelijke paardenzaken op, maar zijn het er dit jaar opvallend veel in korte tijd. Onduidelijk is of de verminkingen zijn ingegeven door satanische rituelen, verzekeringsfraude, trofeejacht of een internetuitdaging.