Eis: celstraf voor organiseren hondengevechten

Beiden zouden bovendien 3 maanden voorwaardelijk krijgen, en vijf jaar geen honden mogen houden. Dat laatste geldt ook voor verdachten Dogukan Y. en Daniël van de W., die beiden een taakstraf hoorden eisen voor hun rol bij de hondengevechten. Dogukan hoorde 240 uur taakstraf tegen zijn eisen, Van de W. 180 uur.

Met name Batikan Y. en B. waren veelvuldig aanwezig bij hondengevechten, maar ook Van de W. was tweemaal aanwezig. Dogukan Y. speelde vooral een financiële rol, aldus het OM. Volgens de officier organiseerden de verdachten de gevechten met het doel om honden te kunnen fokken die goed konden vechten. Dat deden de verdachten in goed overleg en in samenwerking met elkaar.

Vandaar ook dat het OM spreekt van een criminele organisatie. Dat is iets wat de verdachten ten stelligste ontkennen. Morgen krijgen de advocaten van de vier verdachten de ruimte voor hun pleidooi.

Op 31 oktober wordt uitspraak gedaan in de zaak.

