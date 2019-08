Strafeis tegen houders hondengevechten

Verslaggever Koen Nederhof is in de rechtszaal en doet live verslag via Twitter (zie onderaan artikel).

Maandag werd al de eerste zitting gehouden in het voor Nederland unieke proces. Nog nooit eerder stonden mensen terecht voor het organiseren van hondengevechten. Drie van de vier verdachten – alleen Dogukan Y. beriep zich op zijn zwijgrecht – betuigden spijt en bekenden deels dat zij inderdaad hun honden hadden laten vechten.

Bekijk ook: Organisatoren hondengevechten voor de rechter

Ze ontkenden echter dat er sprake was van een criminele samenwerking. Iets waar het OM anders over denkt. Dat mag vandaag betogen hoe het tegen de zaak aankijkt en hoe hoog de straffen wat betreft de officieren moet uitvallen.