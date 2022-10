VVD ’treuzelt’ met dwang asielopvang, coalitiepartijen zijn het zat

Premium Binnenland

Komt er wel of geen azc in Noordoostpolder? Bant niet gerust op afloop asieloverleg

De gemeenteraad van Noordoostpolder vergadert maandagavond over een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dat centrum, dat was voorzien in Bant, komt er niet. Toch zijn omwonenden en de gemeente niet gerust op een goede afloop. „Nee blijft nee.”