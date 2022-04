Steunmanifestatie in Rotterdam voor toeslagenouders en kinderen

Volgens de organisatie hebben de getroffen ouders en kinderen vaak het idee dat ze er alleen voorstaan en dat hun belangen vergeten zijn. "Zij werden onterecht als fraudeur bestempeld en vermorzeld door hun eigen overheid. Dat heeft enorme gevolgen. Schulden, fysieke en mentale problemen en zelfs uithuisplaatsingen van kinderen. Iedereen sprak er schande van, maar de regering geeft nog steeds niet thuis en jaren later, en vele emotionele oproepen van allerlei Nederlanders later, zitten zij nog steeds in diepe ellende" aldus de SP.

Door de doorgeslagen fraudeaanpak van de Belastingdienst moesten tienduizenden ouders ten onrechte hun ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen. Vaak leidde dit tot torenhoge schulden, met scheidingen, psychische klachten en zelfs zelfdoding als gevolg.

Naast de SP doen maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Gedupeerde Ouders, Amnesty International, Save the Children, FNV, De Zolderkamer, Defence for Children, Het Vergeten Kind, Mars met de Moeders, Het Kinderrechtencollectief, de Nederlandse politiebond en de politieke partijen GroenLinks, BIJ1, DENK, PvdA en Partij voor de Dieren mee aan de manifestatie. Deze wordt gehouden op zaterdag 16 april vanaf 12.00 uur op het Kruisplein in Rotterdam.