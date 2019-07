65 doden bij aanslag begrafenis Nigeria

Tientallen andere lichamen werden ontdekt na de aanval zaterdag door gewapende mannen in het dorp Borno dicht bij de regionale hoofdstad Maiduguri. Volgens de voorzitter van de lokale autoriteiten werden eerst twintig mensen gedood bij een begrafenisplechtigheid. Tientallen anderen werden gedood toen ze de jihadisten probeerden te achtervolgen.

Borno is het centrum van aanslagen van Boko Haram en andere militante groeperingen. In totaal zijn de afgelopen tien jaar in het Afrikaanse land al duizenden mensen om het leven gekomen en miljoenen zijn op de vlucht geslagen.