Dertig doden bij aanslag begrafenis Nigeria

Eerder deze week maakte Boko Haram ook al dodelijke slachtoffers in Nigeria. Ⓒ AFP

MAIDUGURI - Vermoedelijk militanten van de islamitische groepering Boko Haram hebben bij een begrafenis in Nigeria dertig mensen doodgeschoten. Een bron bij de autoriteiten meldt zondag dat aanvallers op motorfietsen en in busjes de begrafenis in een dorp in de staat Borno bestormden.