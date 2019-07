Forum gooit Otten definitief overboord

Otten kon zich nog tot maandag verweren en dat deed hij zondag via een brief waarin hij de beschuldigingen aan zijn adres onder meer lasterlijk noemt. Eerder zei hij al om deze reden aangifte te gaan doen tegen het partijbestuur. Het partijbestuur zegt daarop nu: „Ook zijn schrijven van zondag 28 juli gaat niet inhoudelijk in op onze verwijten en verandert niets aan ons oordeel. Voor zover nog een restje vertrouwen bestond, is dit door zijn recente optredens echter wel definitief verdwenen en is elke kans op verzoening verkeken.”

Het bestuur van Forum stelt: „Het spreekt voor zich dat hij daarmee ook niet langer lid kan blijven van de Eerste Kamerfractie van FVD, en we verzoeken hem - conform afspraken - zijn zetel aan de partij ter beschikking te stellen.” Otten heeft eerder al gezegd dat hij zijn zetel niet zal opgeven.

Dieptepunt

Volgens het bestuur van Forum had de partij liever niet gezien dat het zo ver was gekomen. „Dit besluit markeert een treurig moment voor ons allemaal. Henk Otten heeft een belangrijke rol gespeeld in de beginfase van onze partij. Daar zijn we hem dankbaar voor. Als vriend en bestuurslid hebben we hem 100% vertrouwd en hem alle ruimte gegeven om zijn functie als penningmeester naar eigen inzicht uit te voeren. Dit is zodanig misgelopen dat consequenties moesten volgen.”

Volgens Otten is hij slachtoffer van een politieke afrekening omdat hij kritiek had op Baudet, het gezicht van de partij. Maar volgens FvD kon er niet anders gehandeld worden, omdat Ottens integriteit niet meer boven elke twijfel verheven is.