Agenten schieten te hulp als vrouw bevalt in auto: ’Eerste huiltje gaf me rillingen’

De agenten stuitten in Amsterdam-West op een auto waar iets gebeurde. Eerst zagen ze twee billen tegen het raam. „Toch niet wéér een lachgascase”, lacht de hoofdagent in gesprek met Hart van Nederland.

Het bleek om een vrouw te gaan die aan het bevallen was. Er was een verloskundige bij. „Mijn collega riep naar mij ’het is een bevalling, het is een bevalling!” Er was geen tijd meer om naar het ziekenhuis te rijden, het kindje was in aantocht.

Politiejas

De agenten hebben toen een ambulance gebeld. Ondertussen moest de verloskundige, ’een heel jonge dame’, alle zeilen bijzetten. „Zij bleef heel rustig”, prijst de agent haar.

"Nou, toen liepen de rillingen over mijn lijf"

Toen de baby eenmaal werd geboren, ging de verloskundige op zoek naar een deken, maar die was niet meteen voorhanden. Een agent gaf daarom zijn jas. „Mijn politieparka, lekker met een dikke voering. Ik heb het kindje erin gewikkeld.”

’Rillingen’

De hoofdagent is een dag later nog onder de indruk. „Het ging heel snel. Ik hoorde het eerste huiltje - dat herken ik van mijn eigen kinderen -, nou, toen liepen de rillingen over mijn lijf.”

Zowel moeder als kind is gezond. De agenten zijn donderdagmiddag even op kraambezoek geweest. Zij hebben een politierompertje gegeven. En de jas? „Die hangt nu bij de stomerij, haha!” De politie spreekt van ’een wel hele bijzondere nachtdienst’. „Een dienst om nooit meer te vergeten.”