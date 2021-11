Kim Jong-un duikt voor eerst in ruim een maand weer op

Ⓒ Reuters

Samjiyon - De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is voor het eerst in ruim een maand weer in het openbaar verschenen. Gehuld in een zwarte leren jas nam de leider een kijkje bij een bouwproject in Samjiyon, in het noorden van het gesloten land.